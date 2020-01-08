Trump 14 saat sonra konuştu: Kaybımız yok, İran durma kararı aldı

ABD Başkanı Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıdan 14 saat sonra yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında 'Kaybımız yok', 'İran saldırı pozisyonundan çıkmış gözüküyor' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün gece saatlerinde Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısından 14 saat sonra yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında saldırıda hiçbir ABD personelinin yara almadığını söyledi.

Trump konuşmasına "Ben başkan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" diyerek başladı.

İran'ın düzenlediği saldırıya dair "Hiçbir kaybımız yok" diyen Trump, "Hiçbir Amerikalı personel yara almadı ve erken uyarı sistemi çok iyi çalıştı" dedi. Trump saldırıda "çok az" bir hasarın olduğunu söyledi.

Trump "İran herkes için iyi olan bir hareketle durma kararı aldı, saldırı pozisyonundan çekilmiş görünüyor" diye konuştu.

Kasım Süleymani için "Geçen hafta ABD dünyanın bir numaralı teröristini ortadan kaldırdı" diyen Trump, "teröristlere çok güçlü bir mesaj vermiş olduk, halkımıza zarar vermeyin, tehdit etmeyin" diye konuştu.

İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyleyen Trump, yaptırımların "İran davranışını değiştirene kadar" etkili olacağını söyledi.

Trump İran'daki gösterilerde bin 500 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

2015'te yapılan nükleer anlaşmada kalan ülkelere anlaşmadan çekilme çağrısı yapan Trump "İran'la yeni bir anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı" dedi.

NATO'dan Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini söyleyen Trump, ABD'nin Ortadoğu'nun petrolüne ihtiyacı olmadığını ve bu konuda bağımlı olmadığını söyledi.

ABD'nin "büyük" füzeleri olduğunu söyleyen Trump, "Bunları kullanmak zorunda değiliz" diye konuştu.

IŞİD KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÖNERDİ

"Üç ay önce IŞİD'i yüzde yüz ortadan kaldırdık, sonra IŞİD'in vahşi lideri el Bağdadi'yi öldürdük" diyen Trump, İran'a IŞİD konusunda "birlikte çalışmayı" önerdi. Trump "IŞİD'in yok edilmesi İran'ın da çıkarınadır, bu konuda birlikte çalışmalıyız" dedi.

İran basınında çıkan ilk haberlerde Tahran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda 80 ABD askerinin öldüğü belirtilmişti. Ancak ABD saldırıda ölen askerlerinin olmadığını açıklamıştı. Pentagon'dan yetkililer tarafından ABD basınına yapılan açıklamalarda saldırıda İran'ın kasıtlı olarak ABD güçlerini ıskaladığı ifade edilmişti.

PENTAGON YETKİLİSİ: İRAN BİLİNÇLİ OLARAK ISKALADI

Bloomberg'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, "22 füzenin atıldığı saldırıda" hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını, bu yüzden Pentagon'un İran'ın bilinçli olarak ABD güçlerini hedeflediğini düşündüğünü söylemişti.

Öte yandan Fox News'a konuşan bir Pentagon yetkilisi de, "Üslerde füzeleri düşürecek silahımız olmadığı için İran'ın füzelerini düşüremedik" demişti.

Yetkili, Patriot ve Avenger hava savunma sistemlerinin Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde konuşlandırıldığını belirterek, "IŞİD'le mücadele ederken hava savunma sistemine ihtiyacımız yoktu" açıklaması yapmıştı.