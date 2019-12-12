Suriye ile Kore arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Suriye ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki karma ekonomi komitesi Şam’da yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Suriye’nin Karma Ekonomi Komitesi’nce düzenlenen 11. dönem toplantıları farklı alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasıyla sona erdi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan toplantıların sonundaki anlaşmaları Suriye adına Maliye Bakanı Mamun Hamdan, KDHC adına da Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Kim Yong-Jae imzaladı.

İmzalanan protokolde iki ülke arasında ekonomi, bilimsel, teknik ve ticari işbirliği öngörülürken; çalışma ve sosyal yardım alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Suriye Tarım Bakanlığı ile Kore Balıkçılık Bakanlığı arasında imzalanan mutabakattaysa balık yetiştiriciliği ve servetinde iki taraf arasında işbirliği öngörülüyor.

İki taraf Suriye ve KDHC arasında mevcut eski ve yeni tüm anlaşmaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmak konusunda anlaştı.