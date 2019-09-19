Rusya: Aramco’yu Patriot’lar koruyamadı, S-400 alın

Rusya Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'a ait Suudi Aramco rafinerilerine yönelik saldırıya dair hazırladığı raporda Patriot füzelerinin İHA’ları engellemekte yetersiz olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nda yüksek rütbeli bir kaynak, Rusya merkezli Sputnik International’a verdiği demeçte Suudi Arabistan'da konuşlanmış Patriot sistemin Suudi Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıyı engellemediği, düzinelerce İHA ve güdümlü füzenin savunmadan geçmesine izin verdiğini belirtti.

‘SİZ PATRİOTU BOŞ VERİN, BİZ SİZE DAHA İYİSİNİ SATALIM’

Suudi petrol tesislerine yapılan saldırının ardından o esnada Ankara’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, "Suudi Arabistan'ın siyasi liderlerinin akıllıca bir karar alması yeterli. İran liderleri zamanında bunu S-300 alarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da S-400 'Zafer' hava savunma sistemi alarak yaptı. Bu Rus silahlar Suudi Arabistan'ın tüm altyapı tesislerine koruma sağlar" demişti.

PATRİOTLAR GERÇEKTEN KORUYOR MU?

ABD’li Lockhead Martin ve Raytheon tarafından imal edilen Patriot savunma sistemlerinin güvenilirlikleri Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik önceki saldırılarında da gündeme gelmişti.

25 Mart 2018’de Husiler’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yedi adet füze ateşlemesinin ardından yayımlanan görüntülerde Suudilerin kullandığı Patriot füzelerinden ancak bir tanesi Husiler’in füzelerini vurmayı başarabiliyordu, geri kalan füzelerse ya daha bataryalardan çıkmadan inflak ediyordu ya da havada ‘U’ dönüşü yaparak Husiler’in attıkları SCUD tipi füzelerle birlikte yere çakılıyordu.

Daha öncesinde tanesi 3 milyon dolar olan Patriot füzelerinin hobi amaçlı kullanılan 200 dolar maliyetindeki drone’ları tehdit olarak algılayıp vurmasıysa ABD’li General David Perkins tarafından “Eğer ben düşmanın yerinde olsaydım şunu düşünürdüm ‘eBay’dan alabildiğim kadar 300 dolarlık quadcopter alıp bunlarla tüm Patriot füzelerini saf dışı bırakabilirim” sözleriyle yorumlanmıştı.