Reuters: ABD ordusu nadir toprak elementleri işlemek için fon ayırıyor

Reuters'ın haberine göre ABD ordusu, askeri silah ve elektronik yapımında kullanılan madenlerin tedariki için nadir toprak elementleri işleme tesislerinin inşasına fon ayırmayı planlıyor.

Reuters’ın haberine göre ABD ordusu silah imalatında kullanılmak üzere nadir toprak elementleri (NTE) tesisi kurulmasını finanse etmeye başlayacak.

Ajans ABD hükümetine ait bir belgeye dayandırdığı haberinde, bu girişimin İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin "Manhattan Projesi"nde ilk atom bombasını geliştirmesinden bu yana nadir toprak üretimi için yapılan ilk finansal yatırımı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başlarında ordunun NTE malzemeler için tedarik zincirini güncellemesi talimatı vermiş ve stratejik mineraller için diğer ülkelere “güvenmenin” ABD savunmasını engelleyebileceğini söylemişti.

Dünyanın NTE rezervlerinin büyük bölümünü rafine eden Çin, ABD’ye bu malzemelerin ihracatını durdurabileceklerini duyurmuştu.

Reuters’ın haberine göre ABD ordusu, NTE rafinerisinin maliyetinin üçte ikisine kadar fon sağlayacak.

Pentagon'un bu son hamlesi, bu yılın başlarında ABD nadir toprak elementleri tedarik zincirinin durumu üzerine yapılan askeri bir araştırmanın ardından geldi.

Reuters, sanayi kaynaklarına göre NTE işleme pilot tesisinin, bulunduğu yere, büyüklüğe ve diğer faktörlere bağlı olarak, 5 milyon ila 20 milyon dolar arası bir maliyetinin olacağını, tam ölçekli bir tesisin ise 100 milyon dolardan fazlaya mal olabileceğini bildirdi.

Trump’ın Alaska’yı satın alma fikrini ortaya atması da ABD’nin bölgeyi NTE’ler için istediği tartışmasını açmıştı.