Putin ile Sisi arasında 'Erdoğan ve Libya' görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin telefon görüşmesinde, 8 Ocak'ta İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yaptığı ortak Libya açıklamasını ele aldıkları belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 8 Ocak'ta İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ortak Libya açıklamasını ele aldı.

Sputnik'in haberine göre Putin ile Sisi "ortak açıklama bağlamında Libya'daki durumu" görüştü ve krizin "Libyalı taraflar arasında diyalog kurularak barışçıl yollardan çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini" belirtti. İkilinin nükleer alandaki işbirliğinin devamı konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

Putin ile Erdoğan, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak açıklamada "Libya’daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek çağrısında bulunuyoruz" demişti.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter açıklamayı olumlu karşıladığını ancak Trablus'a yönelik operasyonlarını sürdüreceklerini söylemişti.

