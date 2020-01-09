Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını olumlu karşıladıklarını ancak reddettiklerini açıkladı.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu.

Hafter yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu’nun Rusya ve Türkiye’nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus’a yönelik saldırılarını sürdüreceklerini kaydetti.

Hafter güçlerinin kontrol alanlarını Trablus, Sirte ve Misrata'yı da dahil edecek şekilde genişletmek için operasyonlarına devam edecekleri belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac, Rusya ile Türkiye'nin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Dün İstanbul'da bir araya gelen Erdoğan ve Putin tarafından yapılan ortak açıklamada Libya'da çatışan taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes çağrısında bulunulmuştu.