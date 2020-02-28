Kremlin: Erdoğan ile Putin'in 5 ya da 6 Mart'ta görüşmesi olası

Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in 5 ya da 6 Mart'ta yüz yüze görüşme olasılığına ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 veya 6 Mart'ta bir araya gelmesi olasılığına ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Olası Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin Sputnik'e açıklamada bulunan Peskov, "Şu anda, iki liderin bugünkü telefon görüşmesinin sonuçları bağlamında, 5 veya 6 Mart'ta yani önümüzdeki hafta en üst düzeyde görüşme olasılığına ilişkin çalışma yürütülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iki liderin bugünkü telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" demişti.

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada “Putin ve Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesi için ek önlemler alınması gerektiği konusunda anlaştı. Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan durumdan duydukları endişeyi dile getirdi” denilmişti.