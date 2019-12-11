Kıbrıs, İtalya ve Fransa ortak tatbikat yapacak

Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının ardından Kıbrıs'tan bir duyuru geldi.

Kıbrıs Savunma Bakanlığı, yarın kendi karasularında İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

İtalya'nın Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisinin tatbikat için Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'na demirlediği bildirildi.

La Repubblica gazetesine konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, katıldığı Komando Birliği töreninde, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de sıcak bir temas ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi, "davranışları ile istikrarsızlık yaratmakla" suçlayan Angelidis, şu anda sıcak temas riskini değerlendirmediklerini söyledi.