İran Dışişleri Bakanı'ndan saldırı tehdidine yanıt: Topyekün savaşa yol açar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan’ın ülkeye herhangi bir saldırısının 'sınırlı bir saldırı' olmakla kalmayacağını, bölgede topyekün savaşa yol açacağını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin ya da Suudi Arabistan’ın ülkeye herhangi bir saldırısının bölgede “topyekün savaş”a yol açacağını söyledi.

Tahran’da CNN muhabirinin sorularını yanıtlayan Zarif, ABD’nin ya da Suudi Arabistan’ın ülkeye yönelik herhangi bir saldırısının sonucunun ne olacağına dair soruya “topyekün savaş” diye yanıt verdi.

'ASKERİ BİR ÇATIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ'

CNN muhabirinin bunun "çok ciddi bir açıklama" olduğunu söylemesi üzerine Zarif “Ülkemizi savunmak hakkında çok ciddi bir açıklama yapıyorum. Askeri bir çatışmaya girmek istemediğimiz konusunda çok ciddi bir açıklama yapıyorum” dedi.

Haftasonu Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili ABD ve Suudi Arabistan tarafından Tahran’a yöneltilen suçlamaları reddeden Zarif “Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum” dedi.

Zarif bu saldırıların ardından İran'a "hile"ye dayalı bir "karşılık verilmesinin" çok büyük kayıplarla sonuçlanacağını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif “Gözümüzü kırpmadan topraklarımızı savunacağız” dedi.

'SINIRLI SALDIRI DİYE BİR ŞEY OLMAZ'

CNN’e verdiği röportajı daha sonra Twitter hesabından paylaşan Zarif “Burada ‘sınırlı saldırı’ diye bir şeyin olmayacağını vurguladım. İran savaş istemiyor ama kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz. Yıllardır gaddar bir saldırı altında olan Yemenliler de kendilerini savunmak için gerekeni yapmak konusunda güçlü bir motivasyona sahipler” diye yazdı.

