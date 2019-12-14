Çin: Trump ABD'yi dünyanın baş belası yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Trump'ın yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine yönelik 'ABD'yi bugün dünyanın baş belası yaptı' yorumunda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin dış politikası konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vang, Trump yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak "Washington'un uluslararası anlaşmalardan çekilmesi, uluslararası topluma çok sayıda sorun ve dert yarattı, ABD'yi bugün dünyanın baş belası yaptı" dedi.

Vang, ABD'nin, Çin ile aralarında ortak güven tesis edilmesine ciddi biçimde zarar verdiğini söyleyerek "ABD ile çatışmaları ve farklılıkları, ortak saygı ve eşitlik temelinde müzakere ve diyalog yoluyla çözmeye hevesliyiz. Ancak tek taraflı yaptırımı veya zorbalığı asla kabul etmeyeceğiz" yorumunu yaptı.