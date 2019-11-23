Çin: ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak ABD yönetiminin 'ticaret savaşı'na girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 'Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'na katılan ABD'li ticaret heyetini Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

Ülkesinin ticaret görüşmelerine karşı olumlu bir tutumu olduğunu ve ticaret anlaşmasının sağlanması için çaba gösterdiklerini savunan Şi Cinping, "Her zaman dediğimiz gibi, ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ancak korkmuyoruz da. Gerektiğinde karşılık veririz. Yine de ticaret savaşı olmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın Mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi koymasıyla iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri durma noktasına gelmişti.