Arjantin başkanı ilk resmi ziyareti için İsrail’de

Arjantin Başkanı Alberto Fernández, bugün ilk resmi ziyareti için İsrail’e gidiyor. 'IMF borcunu ödemeyiz' diyerek göreve gelen Fernández'in bu ilk diplomatik ziyaretini ABD'nin bir numaralı müttefiki İsrail'e gerçekleştirmesi bu anlamda dikkat çekti.

Arjantin Başkanı Alberto Fernández, bugün ilk resmi ziyareti için İsrail’e gidiyor. Perşembe günü Kudüs’te Macron ve Putin’in de katılacağı Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’ne katılacak.

Fernández’in ziyareti 10 Aralık’ta başkan seçildikten sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret. Geçtiğimiz hafta ziyaretin Arjantin tarafından teyit edilmesi üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika departmanı müdürü Modi Ephraim, Fernández'in varlığının Arjantin hükümetinin antisemitizme karşı mücadeledeki kararlılığının bir işareti olduğunu söylemişti.

Ekim sonunda yapılan seçim sonuçlarına göre bir önceki dönemde IMF politikalarını uygulayan sağcı lider Macri gerilemiş ve Fernández başkanlık görevini, eski başkan Cristina Kirschner ise başkan yardımcılığı görevini devralmıştı. "IMF borcunu ödemeyiz" diyerek göreve gelen Fernández'in bu ilk diplomatik ziyaretini ABD'nin bir numaralı müttefiki İsrail'e gerçekleştirmesi bu anlamda dikkat çekti.