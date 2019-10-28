Arjantin'de yeni devlet başkanı ilk turda belli oldu

Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 90'ı açılırken, geçerli oyların yüzde 47,86'sını alan Alberto Fernandez, ilk turda seçimi kazandı.

Arjantin'de düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre ülkenin yeni devlet başkanı ilk turda belli oldu.

Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu, son gelen sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 47,86'sını alarak birinci oldu.

Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise oyların yüzde 40,64'ünü aldı. Federal Mutabakat Koalisyonu Lideri Roberto Lavagna da geçerli oyların yüzde 6,17'sine sahip oldu.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.

Devlet Başkanı Macri, Ağustos ayında yapılan ön seçimlerde de beklenenin üzerinde oy kaybederek yüzde 32 ile ikinci olmuştu.