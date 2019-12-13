ABD’den ikinci balistik füze denemesi

ABD, INF Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından ikinci orta-menzilli balistik füze denemesini Pasifik’te gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'dan 'endişe verici' açıklaması geldi.

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

ABD’nin INF Anlaşması’ndan çekildikten sonra gerçekleştirdiği ikinci orta-menzilli füze denemesinin ardından Rusya’dan durumun “endişe verici” olduğu açıklaması yapıldı.

ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Aralık tarihinde yerel saatle 08.30’da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipinin Kaliforniya’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denendiği belirtildi. Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta ölçekli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü" denildi.

ABD, 19 Ağustos'ta da tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Yayılmasının Önlenmesi Dairesi Başkanı Vladimir Ermakov, bugün yaptığı açıklamada ABD’nin ikinci füze denemesinin “endişe verici” olduğunu söyledi. Ermakov "Elbette bunu hesaba katacağız" dedi.

