ABD'de 'Süper Salı'dan Biden kazançlı çıktı

Demokrat Parti'nin ABD'deki başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimler sürüyor. 14 eyalette yapılan önseçimlerin 8'ini Biden, 4'ünü Bernie Sanders kazanırken, diğer yerlerde yarış başa baş geçiyor.

ABD başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin adayını belirleyecek önseçimlerde 14 eyalette sandık başına gidildi.

Demokratlar'ın başkan adayı olarak çıkmak için 1991 delegenin desteğini almak gerekiyor. Adayların yüzde 15 barajının üstünde olması gerekiyor. Yüzde 15’in altında kalanlar yarıştıkları eyaletten delege çıkaramıyor.

Ülke genelindeki delegelerin üçte biri belirleyecek seçimlerde ilk sonuçlara göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden sekiz eyalette birinci sırada yer aldı.

VOA'nın haberine göre, 99 delege çıkaran Virginia, 110 delege çıkaran Kuzey Carolina, 52 delege çıkaran Alabama, 37 delege çıkaran Oklahoma, 64 delegeli Tennessee ve 31 delegeli Arkansas eyaletlerinde Joe Biden en çok delegeyi kazanan isim oldu.

91 delege çıkaran Massachusetts'te de Joe Biden galip geldi.

75 delege çıkaran Minnesota eyaletindeki yarışta da Joe Biden birinci geldi. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar kendi eyaletinde yapılacak seçimde favori gösteriliyordu ancak Klobuchar yarıştan çekilmiş ve Biden’a destek verdiğini açıklamıştı.

SANDERS DÖRT EYALETTE KAZANDI

Senatör Bernie Sanders da beklendiği üzere kendi eyaleti Vermont'ta zaferle çıktı.

Bernie Sanders, 14 eyalet arasında Demokratlar için en fazla delegeyi çıkaracak olan California'yı da kazandı. Californialı 415 delegenin büyük bölümümü yanına katacak olan Sanders, 67 delege çıkaran Colorado'da ve 29 delege çıkaran Utah'ta da birinci geldi.

Teksas ve Maine eyaletlerinde de Biden ile Sanders arasındaki başa baş yarış sürüyor.

Amerikan Samoası olarak bilinen adadaki önseçimi ise Michael Bloomberg kazandı. Altı delege çıkaran adada, Bloomberg oyların yüzde 49,9 alarak beş delegeyi kazandı. Yarıştan çekilen Hawai Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard'a da yüzde 29,3 oy çıktı ve Gabbard bir delege kazandı.