ABD Kongresi üyesinden İdlib çıkışı: El Kaide sığınağını korumak mı istiyorsunuz?

ABD Kongresi üyesi Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile ABD’nin İdlib’deki tutumunu eleştirdi.

ABD Başkanı Trump’a ve başkanlık için yarışan tüm Demokrat Partili adaylara “Suriye İdlib’deki bu El Kaide sığınağını korumak mı istiyorsunuz yoksa onu yenmek mi?” sorusunu yöneten Gabbard “Seçmenlerin bunu bilme hakları var” dedi.

ABD anaakım medyasının İdlib’deki El Kaidecilerden “isyancılar” diye söz ettiğini belirten Gabbard Twitter hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Dünyada El Kaide’nin en büyük ve en güçlü olduğu bölgesi bugün Suriye İdlib’de.

Hem Obama hem Trump yönetiminde görev yapan ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk İdlib’i 11 Eylül’den beri en büyük El Kaide bölgesi olarak tanımladı.

Doğal Kararlılık Harekatı’ndan Albay Myles Caggins ‘İdlib bölgesi terörist gruplar için bir mıknatıs olmuş görünüyor, özellikle de birçok açıdan yönetilmeyen bir alan olduğu için. Orada çeşitli gruplar var ve tümü bela, tehlike ve sivillere karşı tehdit oluşturuyor. Yaşamak, hayatta kalmak umudu ve isteğiyle kışı atlatmaya çalışan yüz binlerce sivile tehdit oluşturuyor’ dedi.

Ama bizim merkez medyamız bu El Kaide teröristlerine isyancılar diyor ve onları korumak istiyor.

Şimdi Başkan Trump’a ve başkanlık için yarışan tüm Demokrat adaylara basit bir soru:

Suriye İdlib’deki bu El Kaide sığınağını korumak mı istiyorsunuz yoksa onu yenmek mi? Seçmenlerin bunu bilme hakları var.”

The most powerful AQ enclave in the world today is in Idlib, Syria. Yet Pompeo & corporate media call these terrorists “rebels” & want to protect them. Question to Trump & all Dem Candidates: Do you want to protect AQ or defeat them? Voters have a right to know. #StandWithTulsi pic.twitter.com/88GjWJTA5d

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) March 2, 2020