AB: Yasadışı sınır geçişine karşı tüm önlemleri alacağız

Kathimeri’nin haberine göre Brüksel’de toplanan AB İçişleri Bakanlarının kabul ettiği taslakta “Yasadışı sınır geçişi tolere edilmeyecek. Buna karşı tüm önlemleri alacağız’ denildi.

Türkiye’nin sınır kapılarını açma kararının ardından Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacıların dramı sürerken AB İçişleri Bakanları bugün Brüksel’de toplandı.

Yunanistan merkezli Kathimeri’nin haberine göre toplantıda benimsenen taslakta AB’nin yasadışı sınır geçişlerini önlemek üzere “gerekli tüm önlemleri” alacağı belirtildi.

Taslakta ayrıca Türkiye’ye 2016’da AB ile imzaladığı Göç Anlaşması’na uyma çağrısında bulunuldu. Taslakta AB’nin Türkiye’deki Suriyeli topluluklara yardımını sürdüreceği ve anlaşma uyarınca Türkiye’den taahhütlerini yerine getirmesini beklediği ifadelerine yer verildi.

AB İçişleri Bakanlarının 13 Mart’ta yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Edirne Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada sınırda Yunanistan askerlerince açılan ateş sonucu 1 sığınmacının yaşamını yitirdiği, 5 sığınmacının yaralandığı belirtilmişti. soL’un edindiği bilgiye göre yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor. Öte yandan Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas bugün yaptığı açıklamada sınırdaki ölüm haberlerine ilişkin “sahte haber” dedi.

Deutsche Welle’nin haberine göre Petsas sığınmacıların Yunan askerlerine karşı TSK’ye ait gaz bombası kullandığını ileri sürdü.

Öte yandan bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell bugün Ankara’da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Beştepe’de yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

