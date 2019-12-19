VİDEO I Valilikten işsiz yurttaşa: Peçete sat...

Elazığ'da bir sokak röportajında konuşan Deniz Taze adlı yurttaş, işsizlik nedeniyle Valiliğe çıktığını, 'Sırtının sıvazlanarak peçete satmasının tavsiye edildiğini' söyledi.

Elazığ'da bir sokak röportajında konuşan Deniz Taze adlı yurttaş, uzun zamandır iş aradığını, vali ve milletvekillinden yardım istediğini ancak kimsenin yardım etmediğini söyledi.

Eve ekmek götüremediğini söyleyen Taze, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyorum sırtımı sıvazlıyor, nereye gitsem sırtımı sıvazlıyorlar. İntiharın eşiğine gelmişim. Ne yapayım eşimden mi ayrılayım? Evladımın gözlerine bakamıyorum " diye konuştu.

Taze, Valiliğe çıktığını, "Sırtının sıvazlanarak peçete satmasının tavsiye edildiğini" söyledi.