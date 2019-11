TKP dayanışmada: Seninleyiz Morales

Darbeye karşı direnen Bolivya halkına TKP'den selam. "Arka bahçe değil boyun eğmeyen kıta" başlıklı Boyun Eğme dergisi toplu eylemlerle sokaklarda satılırken, bazı bölgelerde yürüyüşler düzenlendi.

TKP'nin düzenlediği bazı çalışmalardan kareler:

İstanbul Bakırköy

İstanbul Beşiktaş

İstanbul Kadıköy

Adana Baraj Yolu

Antalya

Denizli

İzmir

TKP aynı zamanda haftalık gazetesini İspanyolca ve İngilizce olarak da paylaştı.

This week TKP’s weekly ‘Boyun Eğme’ covers the recent developments in Bolivia and the history of the struggle of Latin American peoples. pic.twitter.com/UvDeE8nfob

— TKP International (@tkpinter) November 16, 2019