TKP dayanışmada: Seninleyiz Morales

Türkiye Komünist Partisi, ABD destekli ırkçı darbenin karşısında Bolivya halkıyla dayanışmada...
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 16 Kasım 2019 20:39

Darbeye karşı direnen Bolivya halkına TKP'den selam. "Arka bahçe değil boyun eğmeyen kıta" başlıklı Boyun Eğme dergisi toplu eylemlerle sokaklarda satılırken, bazı bölgelerde yürüyüşler düzenlendi.

TKP'nin düzenlediği bazı çalışmalardan kareler:

İstanbul Bakırköy

İstanbul Beşiktaş

İstanbul Kadıköy

Adana Baraj Yolu

Antalya

Denizli

İzmir

TKP aynı zamanda haftalık gazetesini İspanyolca ve İngilizce olarak da paylaştı.

 

 