TKP dayanışmada: Seninleyiz Morales

Darbeye karşı direnen Bolivya halkına TKP'den selam. "Arka bahçe değil boyun eğmeyen kıta" başlıklı Boyun Eğme dergisi toplu eylemlerle sokaklarda satılırken, bazı bölgelerde yürüyüşler düzenlendi.
TKP'nin düzenlediği bazı çalışmalardan kareler:
İstanbul Bakırköy
İstanbul Beşiktaş
İstanbul Kadıköy
Adana Baraj Yolu
Antalya
Denizli
İzmir
TKP aynı zamanda haftalık gazetesini İspanyolca ve İngilizce olarak da paylaştı.
This week TKP’s weekly ‘Boyun Eğme’ covers the recent developments in Bolivia and the history of the struggle of Latin American peoples. pic.twitter.com/UvDeE8nfob
— TKP International (@tkpinter) November 16, 2019
Esta semana el periodico del TKP 'Boyun Eğme' cubre los recientes acontecimientos en Bolivia y la historia de la lucha de los pueblos americanos. pic.twitter.com/GTr70WmAqW
— TKP International (@tkpinter) November 15, 2019