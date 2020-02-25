SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' açıklaması

Emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları üzerine SGK'dan açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AKP'nin çalışan emeklilerin haklarını kısıtlayacak bir düzenleme hazırlığında olduğunu açıklamış, “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nde emekli vatandaşlarımızın aleyhine bir takım hazırlıklar yapılıyor" demişti.