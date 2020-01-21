MEB sonuçları açıkladı: Okuyamıyoruz, yazamıyoruz...

Öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçen 'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerindeki düşük ortalama dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"nın sonuçları açıkladı.

Öğrencilerin Türkçede temel dört dil becerisini ölçmek amacıyla uygulanan çalışmada dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere elektronik ortamda sınav yapıldı, 7. sınıf öğrencisi 1850 öğrenci söz konusu sınava katıldı.

Sınav sonuçlarında özellikle öğrencilerin okuma ve yazmada düşük puanlar alması dikkat çekerken, dört başlıkta da kız öğrencilerin erkek öğrencilerin önünde yer aldığı görüldü.

Çalışmada ailenin eğitim durumunun çocukların eğitim durumuyla da doğrudan ilişkili olduğuna ilişkin sonuçlar yer aldı.

Çalışmanın sonuçları özetle şöyle:

OKUMA BECERESİ SONUÇLARI

Okuma becerisini ölçmek için öğrencilere 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir alt test sunuldu.

Bu alt testte öğrencilerin ham puan ortalaması 10,63 olurken öğrencilerin sadece %0,05’i okuma alt testindeki 20 sorunun tümünü doğru cevaplayabildi.

Okuma alt testine katılan öğrenciler arasında erkek öğrencilerin oranı %47,06 ve ham puan ortalaması 10,21 oldu. Kız öğrencilerin oranının ise %52,94 olduğu ve ham puan ortalamasının 10,92 olduğu belirlendi.

Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma alt testindeki ham puan ortalamalarının da arttığı belirtildi. Annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin okuma alt testindeki ham puan ortalaması 12,86, annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ham puan ortalaması ise 9,27 olarak hesaplandı.

Babası yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması 11,94, babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ise ham puan ortalaması 8,91 olarak hesaplandı.

DİNLEME BECERİSİ SONUÇLARI

Öğrencilerin dinleme becerisini ölçmek için 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir alt test uygulandı. Dinleme becerisi önceden seslendirilmesi yapılan farklı uzunlukta ve temada üç farklı metin üzerinden metnin uzunluğuna göre farklı dağılım gösteren toplam 20 çoktan seçmeli soru ile yapıldı.

Öğrencilerin dinleme alt testindeki ham puan ortalaması 11,70 olarak hesaplandı, en sık gözlenen ham puanın ise 13 olduğu (%15,01) belirlendi.

Dinleme alt testinde erkek öğrenciler teste katılan tüm öğrencilerin %46,95’ini oluştururken, ham puan ortalamaları 11,37 oldu. Teste katılan öğrenci grubunun %53,05’ini oluşturan kız öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması ise 12 olarak hesaplandı.

Annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin dinleme alt testindeki ham puan ortalamasının 12,87, annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin ham puan ortalamasının ise 10,84 olduğu belirlendi.

Babası yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması 12,61, babası ilkokul me- zunu olan öğrencilerin ham puan ortalaması ise 10,48 olarak hesaplandı.

YAZMA BECERESİ

Yazma becerisini ölçmek için öğrencilere metin yazma ve hikâye yazma olmak üzere iki farklı türde görev verildi. Öğrencilerin her iki türdeki görevlerden alabileceği en yüksek ham puan 36 oldu. Cümle düzeyindeki ilk görevde öğrencilere bir görsel vasıtasıyla kısmî bir bağlam sunuldu, bu bağlamdan hareketle onlardan bir cümle kurmaları istendi. Sonraki görev ise cümle akıcılığını sağlama becerisini ölçmeye yönelik oldu.

Elde edilen dağılımda öğrencilerin yazma alt testindeki ham puanlarının 6 ile 20 puan arasında yoğunlaştığı görülüyor. Öğrencilerin %30,23’ünün bu alt testteki ham puanı 11- 15 arasında değişmektedir. Yazma alt testinde ham puanların ortalaması 16,82 olarak hesaplandı. Öğrencilerin %30,23’ünün ham puanının 11,15 arasında olması yazma alt testindeki başarının diğer alt testlerden düşük olduğunu gösterdi.

KONUŞMA BECERİSİ

Konuşma becerisinin değerlendirilmesi için öğrencilere çalışma kapsamında iki ayrı görev verildi.

Öğrencilerin konuşma becerisi alt testin-deki ham puanlarının 15 ile 36 arasında değiştiği görüldü.

Konuşma becerisi alt testinde en sık görülen ham puan 26 oldu ve ham puan ortalaması 27,21 olarak hesaplandı.