Konya'da çocuk işçilere işkence yapan patronlar serbest bırakıldı

Konya'da bir iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki çocuk işçiye işkence yapan ve genç işçinin 17 yaşındaki ağabeyini döven patron kardeşler 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye'nin bildirdiğine göre 15 yaşındaki çocuk işçiye işkence yapan ve genç işçinin 17 yaşındaki ağabeyini döven patron kardeşler iş yeri sahibi M.C. ve kardeşi M.C, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki H.H.Y. ile 15 yaşındaki kardeşi E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından işkenceye ve dayağa maruz kalmıştı.

M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderilen E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unutarak, yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine dönerken, M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi palangaya bağlayıp asmıştı.

Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından palanga kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardından iş yerine gitmeyi bırkamıştı.

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu.

