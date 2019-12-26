Patrondan çocuk işçilere işkence ve dayak!

Konya'da bir iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki çocuk işçiye patron tarafından işkence yapıldı. Patronun, genç işçinin 17 yaşındaki ağabeyini de dövdüğü iddia edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki H.H.Y. ile 15 yaşındaki kardeşi E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından işkenceye ve dayağa maruz kaldı.

M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderilen E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unutarak, yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine dönerken, M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi palangaya bağlayıp astı.

Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından palanga kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardından iş yerine bir daha gitmedi.

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu.

Rapor alan H.H.Y., ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ağabeyinin olayının ardından E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla E.A.Y.'nin işkence gördüğü sırada ağabeyi tarafından çekilen fotoğrafı delil olarak kullanıp, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

E.A.Y., suçluların cezasız kalmaması için sonuna kadar hukuk mücadelesini devam ettireceğini söyledi.