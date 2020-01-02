İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakları için dilekçe verecek

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemek haklarının bir öğünle sınırlandırılmasına yönelik tepkilerini sürdürüyor.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yemekhane hizmetlerinden kahvaltı öğününün kaldırılacağını duyurmuştu.
Alınan karara tepki gösteren öğrenciler, üniversitede yaptıkları eylemle söz konusu kararın geri çekilmesini talep etmişlerdi.
REKTÖRLÜK ÖNÜNDE BULUŞACAKLAR
İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün saat 14:00'de rektörlük önünde buluşarak kararın geri alınması için dilekçe verecek.