İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane tepkisi

İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin indirimli yemek hakkı yalnızca bir öğünle sınırlandırıldı. Öğrenciler karara tepki gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; yemekhane hizmetlerinden kahvaltı öğününün kaldırılacağını duyurdu. Öğrencilerin, öğünlerden yalnızca birisinde fiyat indiriminden yararlanabileceğinin de açıklandığı not büyük tepki çekti.

Çeşitli sosyal medya araçlarıyla bir araya gelen öğrenciler; iki yıl önce 2,25 TL’yle ulaşabildikleri yemekhane hizmetine sonuncusu 16 Eylül 2019 itibariyle uygulanan ve öğün fiyatını 3,5 TL’ye yükselten, şimdi de öğün eksiltme ve indirimli öğün sayısını sınırlamayı hedefleyen zam uygulamalarına karşı tepkili olduklarını söylediler.

Üniversite öğrencileri, 31 Aralık 2019 saat 12’de İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü yemekhane önünde toplanmaya ve karar alma sürecine kendilerini dahil etmeyen yönetimin uygulamalarına karşı ne yapacaklarını tartışmaya karar verdiler.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de yemekhane zamları gündeme gelmişti.