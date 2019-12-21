İşten çıkarıldıkları için eylem yapan kantin işçilerine polis engeli

İstanbul Üniversitesi’nin sosyal tesislerine bağlı olan kantinlerden 18 tanesinin 2020 yılı itibari ile özelleştirilerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın sosyal tesislerine bağlanacak olması nedeniyle bu kantinlerde çalışan işçilerin iş sözleşmesi feshedildi.
İş sözleşmesi feshedilen kantin işçileri 17 Aralık tarihinde, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okul öğrencilerine ve personellerine seslerini duyurmak ve destek almak için çalışma yaparlarken polisin ve okul yönetiminin engellemesiyle karşılaştı.
İş sözleşmesi feshi bildirilen işçiler hakkında dün seslerini duyurmaya çalışmalarından dolayı tutanak tutulduğu belirtildi.