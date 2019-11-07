İ.Ü. Cerrahpaşa’da özelleştirmenin ilk kurbanı işçiler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Tesisleri'nin özelleştirilme kararı üzerine kantin ve otopark çalışanları işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. İşçiler dün sendikayla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıllardır çalıştıkları yerden özelleştirme yüzünden kovulacaklarını vurgulayan işçiler, herkesi seslerini büyütmeye ve destek olmaya çağırdı.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nin bazı fakültelerinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrılmasıyla ortaya çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da kantin ve otoparkta çalışan işçiler işten çıkarılmakla karşı karşıya.

Basın açıklaması öncesi okul öğrencilerine, öğretim üyelerine, çalışanlarına dağıtılan basın açıklamasına çağrı metninin bir bölümünde “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’nün bağlı kantin ve otoparkları 1 Ocak 2020 tarihinde işletmeye başlatılmak üzere ihaleye çıkarması ve söz konusu kantin ve otoparkları özelleştirmesi gerekçe gösterilerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da çalışan ancak İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisine bağlı olarak görünen ve maaşlarını sosyal tesisten alan kantin ve otoparkta görevli işçiler işten çıkarılmayla karşı karşıyadır” denildi.

Basın açıklaması için ilk olarak söz alan TEZ-KOOP-İŞ İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt konuşmasına vergi konusu ile başladı. Konuşması sırasında hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı vergi paketine de değinen Karakurt mevcut vergi sisteminin işçileri ezmekte olduğunu ve patronlar ile işçilerin ödediği vergilerde adalet sağlanması gerektiğini vurguladı.

Karakurt’un konuşmasına ‘Vergide adalet istiyoruz’, ‘Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır’, ‘İş, ekmek yoksa barış da yok’ sloganları ile eşlik edildi. Karakurt konuşmasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’daki özelleştirme hamlesine karşı olduklarını vurgulayarak sonlandırdı.

Basın açıklmasının devamında TEZ-KOOP-İŞ sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Başkanlığı‘nı temsilen söz alındı ve sendikanın basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasının ardından haklı mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini belirten işçiler eylemlerini sonlandırdı.

soL'a konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü kantini çalışanı Birsen Keskin mücalelerini büyütmek ve seslerini duyurmak için herkesi desteğe çağırdı: