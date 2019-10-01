Depremden Hasdal çıktı: Çapa'nın taşınması yine gündemde

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çapa Yerleşkesi depremden sonra öğrenci ve çalışanların yaptığı eylemlerle gündeme geldi. Öğrencilere binaların yenileneceği bilgisi verildi. Valilik binaların tahliye edileceğini duyurdu. Ancak rektör öğrencilere ve asistanlara kapalı yaptığı toplantıda Çapa'nın Hasdal'a taşınmasını ilk defa dile getirdi. Asistanlar ve öğrenciler, geçici taşınmadan sonra binalarda tadilat yapılması yerine, okullarına hiç dönememekten, Hasdal'a gönderilmekten ötürü endişeli.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çapa Yerleşkesi depremden sonra öğrenci ve çalışanların yaptığı eylemlerle gündeme geldi. Kötü durumda olduğu her halinden belli olan binalar, depremden sonra iyice kullanılamaz hale geldi.

Öğrenciler, çatlakların olduğu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında günlerdir eylem yapıyor ve hasarlı binaya girmek istemiyordu.

Diş Hekimliğinde öğrenci temsilcilerine bilgilendirme yapıldı. Öğrenci temsilcisi öğrencilere binanın taşınacağını ve güçlendirileceğini açıkladı:





REKTÖR İLK DEFA ÇAPA'NIN HASDAL'A TAŞINMASINI DİLLENDİRDİ

Rektör Mahmut Ak bugün fakülte binalarıyla ilgili olarak öğrenciler ve asistanların alınmadığı bir toplantı yaptı. Çapa'da üç binada faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler ve Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi'nin depremden sonra yapılan tespitten ötürü faaliyetleri durdu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin teorik kısmı pazartesiye kadar Beyazıt Kampüsü'ne, klinik kısmı ise bahara kadar Beyazıt'a taşınacak.

Rektör Mahmut Ak TSK, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi'nin aralarında arsa paylaşımını hazırlaması durumunda Hasdal'da yerleri olduğunu söyledi.

Böylelikle Çapa'nın Hasdal'a taşınması rektörün ağzından ilk defa dile getirilmiş oldu.

BİNALARIN DURUMU YILLARDIR BELLİ, GÜÇLENDİRME YAPILMADI

Çapa ve Cerrahpaşa'nın hizmetinin yetersiz olduğu yıllardır konuşuluyor. Ancak binaların güçlendirilmesi, planlama ile daha kullanışlı hale getirilmesi yerine hiçbir adım atılmadı. Hastanelerin şehrin merkezinde olması ve bulundukları yerin öneminde ötürü ranta açılması gündeme gelmiş tartışma yaratmıştı. 2012 yılında taşınma gündemi yine şiddetlenmiş, sağlık çalışanları ve öğrenciler eylemler düzenlemişti. Üzerinden yedi yıl geçti. Binalara ne bir çivi çakıldı, ne bir güçlendirme yapıldı. İki yılda bir tamamen taşınma ve hastanelerin şehrin dışına gönderilmesi gündeme geldi.

Bina yapıları oldukça zayıflamış, ancak şehrin göbeğinde herkese iyi sağlık hizmeti sunan hastanelerin şehrin dışına çıkması tekrar gündeme gelmiş oldu.

Öğrenciler ve akademisyenler yıllardır taşınması gündem edilen Çapa ve Cerrahpaşa'nın güçlendirme yapılmadan deprem bahanesiyle tamamen boşaltılması ihtimalinden ötürü endişeli.

VALİLİK DUYURDU: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uzmanları tarafından yapılan Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlandı. Tespit raporları üniversitelerimize gönderildi" dedi.