İstanbul Tıp Fakültesi yemekhaneleri kapatıldı: Acil güçlendirme gerekli

26 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki yemekhaneler kapatıldı. Binanın yıllardır güçlendirme ve yenileme beklediğini aktaran hekimler hala bir adım atılmamasını anlamadıklarını söylüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen depremin ardından İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki yemekhaneler kapatıldı.

'YILLARDIR BİNALARI YENİLEMELERİNİ BEKLİYORUZ, HİÇ ADIM ATILMADI'

İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapan ismini vermek istemeyen bir hekim binanın durumu ve deprem ile ilgili olarak soL'a konuştu: “İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi yerleşkesinde İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji enstitüsü olmak üzere 3 ana hastane var. Burada doktor, hemşire, personel ve memur olarak çalışan çok sayıda insan var. Ayrıca eğitim de devam ettiği için öğrenciler de bulunuyor. Üniversitemizin binaları çok eski ve olası bir yıkıcı depremde ayakta kalma olasılığı yok denecek kadar az. İstanbul Üniversitesi'nin binalarının yenilenmesi hep gündemdeydi ama yıllarca hiç bir adım atılmadı. Ben kendi adıma binalarımızın yenilenmeyeceğini bir gece oldu bittiyle İkitelli’deki Şehir hastanesine taşınacağımızı düşünüyorum. Çünkü çocuk hastalıkları binası yaklaşık 7 yıl önce yıkıldı ama yerine yenisi yapılmadı. Arkadaşlarımızı fakültenin değişik kısımlarına dağıttılar.

'AMELİYAT MALZEMELERİ DIŞARIDAN ALINIYOR'

Bu konunun dışında Üniversitede uzun süredir bir ödeme problemi vardı döner sermaye ve nöbet ücretleri hep geç yatırılıyordu. Ameliyat malzemelerinin bir kısmı hastalara aldırılıyor, hastaların tedavilerinde kullanılan ilaçlar ancak dışardan temin edilebiliyor. Kemoterapi ilaçları dışarıdaki eczanelerden alınabiliyordu''

'YEMEKHANELERİN KAPATILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİK, O KADAR KİŞİ NEREDE YEMEK YİYECEK?'

Perşembe günü meydana gelen depremden sonra üniversiteye bağlı yemekhanelerin kapatıldığını bunun mevcut duruma adeta tuz biber ektiğini söyleyen hekim “Üniversiteden hiç bir resmî açıklama yapılmadı. Konuyu üniversiteye ait sosyal medya hesaplarındaki duyurulardan öğrendik. Yemekhaneler kapatılmış. Öğrenci meydanında kumanya dağıtımı yapılacağı söyleniyor. Bu kadar insan basketbol sahası büyüklüğünde bir alanda nasıl yemek yiyecek? Akıl alır gibi değil” şeklinde konuştu.