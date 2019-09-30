Fakültede öğrencilerden hasarlı bina tepkisi: Depreme kilitli amfide yakalandılar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında deprem nedeniyle oluşan çatlaklara rağmen derslere devam edilmesine tepki büyüyor. Öte yandan fakültede öğrencilerin 'giriş-çıkış olmasın diye' kapıları kilitlenen bir amfide depreme yakalandığı ortaya çıktı. Kapısı kilitli yapılan sunumun konusu da dikkat çekiciydi: İş sağlığı ve güvenliği sertifika programı!

İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (İÜC SABİF) hasara yol açtı.

Öğrenciler binada oluşan çatlaklara karşın hâlâ derslere devam edilmesine tepki gösteriyor. Öte yandan öğrencilerin depreme "sunum sırasında giriş-çıkışları engellemek için" kapıları kilitlenen bir amfide yakalandıkları ve büyük korku yaşadıkları ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER CAN GÜVENLİĞİ İSTİYOR

Depremden dolayı İÜC Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde oluşan çatlaklar herkesi korkuttu. Kendilerini güvende hissetmeyen öğrenciler binaya girmek istemedi.

Oluşan çatlaklardan sonra öğrenciler binada ders işlenmesine tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine dekanlık hafta sonu okula inceleme ekibi geleceğini söyledi. Ancak buna dair hiçbir somut adım atılmadı. Bunun yerine çatlakların üzeri sıvayla kapatıldığı görüldü.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Dekanlığın harekete geçmemesi üzerine öğrenciler whatsApp üzerinden tepkilerini dile getirmeye başladı. Büyüyen tepkiler sonucu bugün okulda bir toplantı yapılmasına karar verildi.

DEKANLIK TOPLANTININ ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

12’de toplanmaya karar veren öğrenciler dün akşam okulun resmi hesabından aynı saatte bir konferans verileceğini öğrendi. Konferansta bazı hocalar tarafından yoklama alınacağı, katılmayan öğrencilerin yok yazılacağı söylendi. Öğrencileri hiçbir önlem alınmadan hasarlı binaya girmek zorunda bıraktılar.

ÖĞRENCİLER KONFERANSI TERK EDEREK BAHÇEDE TOPLANDI

Konferansın can güvenliği olmayan bir yerde yapılmasına karşı çıkan öğrenciler dekana “Biz öğrenciler olarak hayati tehlike altında burada bulunmak istemiyoruz. Madem bir açıklama yapacaksınız gelin hep birlikte bahçede yapalım” çağrısı yaptı. Ancak dekan öğrencileri görmezden geldi, okulun yapılandırılması yerine fakülteyi Büyükçekmece veya Sultanbeyli’ye taşıyacaklarını söyledi. Bunun üzerine öğrenciler konferansı terk edip bahçede kendi toplantılarını gerçekleştirdi. Taşınmak istemeyen öğrenciler “ne can korkusuyla derslere girmek istiyoruz ne de başka bir yere taşınmak istiyoruz, biz okulumuzun yapılandırılmasını istiyoruz” dediler.



DEPREM ANINDA AMFİDE KİLİTLİYDİLER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesinde "İş sağlığı ve güvenliği sertifika programı" için Perşembe günü amfiye zorla kapatılan öğrenciler depreme kilitli bir şekilde yakalandı.

Fakültede Ebelik bölümünde okuyan İ.Y. ile yaptığımız söyleşide öğrencilerin zorla kilitlendiğini öğrendik. İ.Y. deprem anına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Depreme nasıl yakalandınız ve okuldaki süreç nasıl ilerledi anlatabilir misin?

Perşembe ve Cuma günü iki gün sürecek iş sağlığı ve güvenliği sertifika programı için Perşembe günü amfiye gittiğimizde geç kaldığımız gerekçesiyle içeriye alınmadık (5 dakika geç kalan arkadaşlar dahil). Öğlen bire kadar bekletildik. Bize programın tüm gün süreceği söylenmişti fakat sabah ve öğle grubu olarak ikiye ayırdılar, bilgilendirmediler. Sonra öğrenciler içeri girmesin ve dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitlediler. Biz bekleyen insanlar ise öğleden sonra kimse içeri girip çıkmamasına rağmen yine amfiye kilitlendik. Bir süre sonra ise deprem oldu. Yaşadığımız korkunun ve paniğin büyük ölçüde sebebi kilitli olduğumuzu düşünmemizdendi. Binanın yeterince eski ve yıpranmış olduğunun herkes farkındayken iş sağlığı ve güvenliği eğitimini yapan hocalarımız hiç mi düşünemedi deprem bölgesinde olan eski bir binada sınıf kilitlemenin bir faciaya sebep olabileceğini?

Dekanlık tarafından sonrasında bir açıklama yapılmadı mı?

Hiç kimse bir açıklama yapmadı mesaj attığımız hocalarımız cevap vermedi. Artık mantıksızca yapılan hareketlere susmak yaşadığım korkuyu unutmak istemiyorum. Bir eğitimci de çıkıp desin ki sınıfa öğrenci kilitlenmez. O sırada amfide olan tüm arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Bir şey olmadı diye, hepimiz hayattayız diye, hiçbir zaman hiçbir şey olmayacakmış gibi davranmayalım. Önlemlerimizi alalım ve gerekiyorsa hesap soralım yoksa bu yaşadıklarımıza şükreder hale geliriz.