İstanbul Üniversitesi kantin çalışanlarının haklarını araması engellendi

İstanbul Üniversite Sosyal Tesisleri’ne bağlı olan kantinlerde çalışan işçilerin bir kısmı uygun olmayan gerekçeler gösterilerek iş sözleşmeleri feshedilmişti. İşçiler seslerini duyurmak için çalışma yaparken sivil polis çalışmayı engelleyip, tutanak tuttu.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 22 Aralık 2019 11:52

İstanbul Üniversitesi’nin sosyal tesislerine bağlı olan kantinlerden 18 tanesinin 2020 yılı itibari ile özelleştirilerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın sosyal tesislerine bağlanacak olması nedeniyle bu kantinlerde çalışan işçilerin iş sözleşmesi feshedilmişti.

İş sözleşmesi feshedilen kantin işçileri dün (17.12.2019) ,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okul öğrencilerine ve personellerine seslerini duyurmak ve destek almak için çalışma yaparlarken sivil polisin ve okul yönetiminin engellemesiyle karşılaştı.

İş sözleşmesi fehsi bildirilen işçiler hakkında seslerini duyurmaya çalışmalarından dolayı tutanak tuttu.