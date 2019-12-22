İstanbul Üniversitesi kantin çalışanlarının haklarını araması engellendi

İstanbul Üniversite Sosyal Tesisleri’ne bağlı olan kantinlerde çalışan işçilerin bir kısmı uygun olmayan gerekçeler gösterilerek iş sözleşmeleri feshedilmişti. İşçiler seslerini duyurmak için çalışma yaparken sivil polis çalışmayı engelleyip, tutanak tuttu.

soL - Haber Merkezi