Ses çıkarma sırası özel üniversitelerde: Bilgi Üniversitesi susmuyor

Doğa Koleji, Özgür Boza Okulları ve birçok özel eğitim kurumundaki hak gaspları ülkenin gündeminde yer alırken, piyasalaşan eğitimin özel üniversitelere yansıması da konuşulmaya başlandı. Bilgi Üniversitesi öğrencileri, burslu öğrencilerin de karşı karşıya bırakıldığı fahiş okul zamları, kampüs içerisindeki özel işletmelerin pahalılığı gibi sorunlarını dile getirerek paralı eğitime tepki gösterdi.

Doğa Koleji, Özgür Boza Okulları ve birçok özel eğitim kurumundaki hak gaspları ülkenin gündeminde yer alırken, geçtiğimiz aylarda 90 milyon Dolara Can Holding'e satılan Bilgi Üniversitesi'nin öğrencileri yaşadıkları sorunları dile getirerek özel üniversitelerin, öğrencileri müşteri olarak görmesine tepki gösterdi.

Öğrencilerin dile getirdikleri sorunlar, piyasacı eğitimin özel üniversitelerdeki sonuçlarını gözler önüne seriyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER KAPASİTESİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ALIYOR

Öğrenciyi kâr kapısı olarak gören özel üniversiteler, kapasitesinden fazla öğrenciyi üniversiteye alarak daha fazla kâr elde etmeyi amaçlıyor.

Bilgi Üniversitesi de her yıl kapasitesinin üzerinde öğrenci alan özel üniversitelerden.

Kapasitesinin üzerinde öğrenci almanın sonucunda ise öğrenciler ders çalışacak yer dahi bulamıyor.

Teknik ekipmanların yetersizliği de öğrencilerin dile getirdiği sorunlar arasında.

ÜNİVERSİTE HER YIL ZAM YAPIYOR

İstanbul Bilgi Üniversitesi, her yıl burslu öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitim ücretlerine zam yapıyor.

Zamlar eğitim ücretleriyle sınırlı kalmıyor, okulun içindeki özel işletmelerin pahalılığı da öğrencilerin tepkilerini çekiyor.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ SIRALADI: MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ

Bilgi Üniversitesi'ndeki sorunlarına dikkat çeken öğrenciler bir talep listesi de paylaştı. Paylaşılan liste şu şekilde:

ÜNİVERSİTE EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARI GECİKTİRİLİYOR

Öğrenciler tarafından paylaşılan talep listesinde akademisyenlerin ve üniversite emekçilerinin maaşlarının geciktirildiği de dile getiriliyor.

#Bilgilisusmuyor ETİKETİNDE BULUŞTULAR

Liselerde ve üniversitelerde piyasacı eğitimin sonuçları her geçen gün ağırlaşırken Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin #Bilgilisusmuyor etiketiyle paylaştığı bazı tweetler şöyle:

https://twitter.com/crymore93022915/status/1209144602642526208

https://twitter.com/erenctnkya/status/1209155151644286977

https://twitter.com/aynenahsenk/status/1209143602225590272

'BU SİSTEME DUR DİYORUZ'

soL'a konuşan bir Bilgi Üniversitesi öğrencisi, ''Yıllardır süregelen para hırsı ve eğitimi bir ticaret sektörü olarak görme durumu Bilgi Üniversitesi öğrencilerini sıkça bunaltıyordu. Bu durumun bir çıktısı olan bu tepkisellik öğrencilerin ortak bir sesi olmayı amaçlıyor. Haklarını arayan ve bu uğurda mücadele eden Bilgi Üniversitesi öğrencileri okul arkadaşlarını örgütlü bir mücadeleye davet ediyor. En temel haklarımızdan olan eğitim hakkını bize bir lütuf gibi lanse eden bu sisteme artık dur diyoruz" dedi.