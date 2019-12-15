Doğa Koleji öğretmenleri tüm kampüslerde iş bırakıyor

Doğa Koleji öğretmenleri pazartesi günü tüm kampüslerde iş bırakıyor. Üç aydır ücret almayan Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetiminin sürekli kendilerini oyaladığını, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş bırakma hakları olduğunu söyledi.

Üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri pazartesi günü tüm kampüslerde iş bırakıyor. Yönetim okulun satılmasıyla ilgili yapacağı açıklamayı ertelerken, öğretmenlerle ilgili açıklama yapmaktan da kaçınıyor. Okul yönetimi öğretmenlerin maaşının ne zaman ödeneceği, olası bir satışta öğretmenlerin durumunun ne olacağı gibi konularda hiç açıklama yapmadı.

Okul yönetimi dün yapacağını duyurduğu açıklamayı yine erteledi.

Tüm kampüslerde iş bırakacak olan Doğa Koleji öğretmenleri, eylemlerine destek beklediklerini şu sözlerle ilan etti:

PAZARTESİ İŞ BIRAKIYORUZ! Üç aydır ücret almadan çalışıyoruz. Okuldan bizi dikkate alan tek bir açıklama yapılmadı. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işi bırakma hakkımız var. Yarın bu hakkımızı kullanıp çalışmayacağız. Bütün kampüslerde... Kamuoyuna duyuruyoruz...

Dün okul yönetiminin bizlere yolladığı açıklama buydu. Biz okulun kime devir edileceğini değil, ücretlerimizin yatırıldığı haberini bekliyoruz. Öğretmenleri artık oyalamayın... Pazartesi derslere girmeyeceğiz. #DoğaKoleji #DoğaKolejiÖğretmenBoykotu

PAZARTESİ İŞ BIRAKIYORUZ!

Üç aydır ücret almadan çalışıyoruz. Okuldan bizi dikkate alan tek bir açıklama yapılmadı. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işi bırakma hakkımız var. Yarın bu hakkımızı kullanıp çalışmayacağız. Bütün kampüslerde...

Kamuoyuna duyuruyoruz... pic.twitter.com/1d4o73gv9t — Doğa Koleji Öğretmenleri (@DogaKolejiOgr) December 15, 2019