Öğretmenlerden Doğa Koleji yönetimine uyarı

Maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri yayınladıkları mesajda 'birikmiş ödemelerine dair bir şey söylenmemesi durumunda, öğretmenler ve diğer çalışanların iş bırakma hakkı vardır' dedi.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Cumartesi, 14 Aralık 2019 18:16

Maaşlarını isteyen Doğa Koleji öğretmenleri adına Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Doğa Koleji yönetiminden bugün yapılacağı söylenen açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın yapılmaması ya  da açıklamada öğretmenlerin ve diğer çalışanların birikmiş ödemelerine dair bir şey söylenmemesi durumunda, öğretmenler ve diğer çalışanların iş bırakma hakkı vardır. Tüm Doğa Koleji öğretmenleri ve emekcilerini el konulan haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi

Doğa Koleji yönetimi bugün açıklama yapacağını söylemişti ancak hala bir açıklama gelmedi.