Öğretmenlerden Doğa Koleji yönetimine uyarı

Maaşlarını isteyen Doğa Koleji öğretmenleri adına Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Doğa Koleji yönetiminden bugün yapılacağı söylenen açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın yapılmaması ya da açıklamada öğretmenlerin ve diğer çalışanların birikmiş ödemelerine dair bir şey söylenmemesi durumunda, öğretmenler ve diğer çalışanların iş bırakma hakkı vardır. Tüm Doğa Koleji öğretmenleri ve emekcilerini el konulan haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi