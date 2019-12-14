Doğa Koleji cevap vermedi

Bugün maaşlarını vermediği öğretmenler hakkında açıklama yapacağını söyleyen Doğa Koleji sessizliğini bozmamayı tercih etti. Doğa Koleji yönetimi, pazartesi gününe açıklama yapacağına dair çalışanlarına SMS yolladı.

Bugün açıklama yapacağını söyleyen Doğa Koleji yönetimi, öğretmenlere attığı SMS'le açıklamayı pazartesi gününe erteledi.

#DoğaKoleji patronundan dalga geçer gibi açıklama.

Yeter... Bıçak kemiğe dayandı. Pazartesi de aynı terane okunacak... Doğa Koleji öğretmenleri artık bu masalı dinlemeyecek. Gereğini yapacak... pic.twitter.com/n2IHT6tM3D — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 14, 2019

Maaşlarını isteyen Doğa Koleji öğretmenleri adına Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi bugün Doğa Koleji yönetimine uyarıda bulunarak şu mesajı paylaşmıştı:

Doğa Koleji yönetiminden bugün yapılacağı söylenen açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın yapılmaması ya da açıklamada öğretmenlerin ve diğer çalışanların birikmiş ödemelerine dair bir şey söylenmemesi durumunda, öğretmenler ve diğer çalışanların iş bırakma hakkı vardır. Tüm Doğa Koleji öğretmenleri ve emekcilerini el konulan haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi