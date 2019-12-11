Doğa Koleji velileri Ataşehir'deki genel merkez önünde eylem yaptı

Aylardır öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji'nin Ataşehir'deki genel merkezi önünde toplanan veliler bir an önce ödemelerin yapılmasını ve eğitime devam edilmesini talep ettiler.

Doğa Koleji velileri bugün saat 16.30'da İstanbul Ataşehir'deki Doğa Koleji Genel Merkezi'nde bir araya gelerek eylem yaptılar.

Hafta içi çalışma saatleri olmasına ve hava şartlarına rağmen yoğun bir katılım gösteren veliler ödenmeyen öğretmen maaşlarını, işten ayrılan çalışanların hakkını, dönem başlamadan önce ödedikleri eğitim öğretim ücretlerine rağmen mağdur edilen çocuklarının eğitim hakkını talep ettiler, bazı kampüslerde kesintiye uğrayan elektriğin ve doğalgazın hesabını sordular.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE GELEN VELİLER POLİSLE KARŞILAŞTILAR

Veliler dün eylem gerçekleştireceklerini basına duyurmuşlardı, ardından genel müdür Ali Rıza Lüle velilere, kendisine ulaşmaya çalıştıklarını ancak Pazar günü yapılan bilgilendirmenin dışında bir gelişme olmadığını, olursa bunu velilerle paylaşacağını ve hoşgörü için teşekkür ettiğini ifade eden bir mesaj göndermişti.

Mesaj çok sayıda velinin eylemine engel olmadı ve yanlarına gelen okul sorumlusuna polisleri neden çağırdıklarını soran veliler oldu. Okul sorumlusunun verdiği "polisler sizi korumak amaçlı geldiler" yanıtına ise bazı veliler gülerek tepki gösterdi.

Ali Rıza Lüle'nin mesajına da tepki gösteren veliler, sürecin uzamasından ve belirsizlikten rahatsız olduklarını, ne kendilerinin ne çocuklarının tahammüllerinin kaldığını ifade ettiler. Bir an önce sürecin sonuca bağlanmasını ve eğitim öğretimin okullarında, öğretmenleri ile birlikte kaldığı yerden devam etmesini talep ettiler.

"Öğretmene maaş öde", "Lüle buraya", "Eğitim hakkımız engellenemez" gibi pek çok slogan atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarını mahallelerindeki okullara gönderme ihtimalinin tartışmalarda yer bulması ardından, "Nakil değil okulumuzu istiyoruz" sloganı ile endişelerini ifade ettiler.

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GENEL MÜDÜR LÜLE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

"Bu hava koşullarında burada keyfimizden toplanmadık, içeriye alınıp bize insan gibi bir açıklama yapılsın" diyen velilerin talebi sonrasında binaya alınan velilere genel müdür, sabırlı olmalarını ve süreç netleşince bilgilendirileceklerini söyleyerek yeni bir şey söylememiş oldu.

Cuma gününe kadar durumun netleşeceğinin söylenmesinin ardından veliler, artık vaatler değil sonuç istediklerini, sonuç alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini kararlılıkla ifade ettiler.

Kolej önünde akşam saatlerinde de süren eylemde “Eğitim hakkımız engellenemez”, “Öğretmenleri kurtarın” sloganları atıldı.

