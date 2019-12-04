Doğa Koleji öğretmenleri iş bıraktı

Maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri iş bırakırken, veliler de öğretmenlere destek veriyor.

Doğa Koleji Topkapı Kampüsü'nde hareketli saatler yaşanıyor.

Öğretmenler maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı, veliler öğretmenlere destek veriyor.

ÇAĞRI: ATAŞEHİR'DE DOĞA KOLEJİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin maaşları halen verilmezken, okul üst yönetimi oyalayıcı açıklamalarını sürdürüyor.

Doğa Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri yaptıkları açıklamada, çocuklarının eğitim hakkı ve öğretmen maaşları ile ilgili sorunlarını dile getirmek amacıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Basın açıklaması, 5 Aralık Perşembe günü saat 11:00’de Ataşehir’de Doğa Koleji Genel Merkezi önünde gerçekleşecek.