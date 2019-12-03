Doğa Koleji emekçileri öfkeli!

Doğa Koleji’nde eğitim emekçileri ödenmeyen maaşları nedeniyle isyan ederken, veliler de öğretmenlere mücadelelerinde destek veriyor.

Doğa Koleji’nde aylardır devam eden maaş ödememe problemi sürüyor. Eğitim-öğretim ödenekleri ile birlikte Eylül ve Ekim aylarından da alacaklı olan öğretmenler duruma çeşitli yöntemlerle tepki gösterirken, bazı kampüslerin velileri de öğretmenlerine sahip çıkarak inşaatçı patron Ömer Saçaklıoğlu’na ve kolej yönetimine karşı bir araya geliyor.

MAĞDURİYET DEĞİŞMİYOR

Öğretmenlerin bir taraftan maaşlarını alabilmek için mücadele ettiği ve bunu özellikle sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştığı görülürken, şimdi de okullarının satışa konu olduğu iddialarıyla karşı karşıya olan çalışanların maaşlarını ne zaman alacağı belirsizliğini koruyor. Dün Doğa Koleji genel merkezinde genel müdür ile bir görüşme gerçekleştiren veli grubuna ise okulun satıldığı, banka işlemlerinin bittiği ve en geç Çarşamba günü bunun ilanının yapılacağının söylendiği iddia ediliyor.

Durumun bir satış işleminden öte maaş ödememe sorunu olduğuna dikkat çeken öğretmenler ise kolejin mülkiyet yapısı ile ilgilenmediklerini, maaş ve diğer tüm alacakların ödemesinin bu hafta içi yapılması gerektiğini ifade ediyor. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı ve verilen hiçbir sözün gerçekliğinin kalmadığını savunan öğretmenler, son verilen 10 günlük sürenin dolmak üzere olduğunu ve buna da uyulmadığı takdirde okullarını boşaltmak zorunda bırakılabileceklerini ve farklı kampüslerden birçok öğretmenin buna hazırlık yaptığını aktarıyor.

ÖĞRETMEN KOMİTESİ: İHTİYAÇ OLAN TEK ŞEY, BİR ÖDEME TAKVİMİDİR

Patronların Ensesindeyiz (PE) Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ise yaptığı değerlendirmede, verilen sözlerin yapay ve ucuz oyalama taktiklerinden başka bir şey olmadığının, kolejin hangi patronun mülkiyetinde olup olmadığının emekçiler açısından değer taşımadığının altını çizerek, ödemelerin derhal gerçekleştirilmesini ve artık “bir açıklamaya değil, bir ödeme takvimine ihtiyaç duyulduğunu” belirtiyor.

PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, “Her geçen gün başka bir firmaya adeta kakalanmaya çalışılan okulun sahipleri ve gerçek mağdurları öğretmenler, veliler, diğer emekçiler ve öğrencilerdir. Artık patronun ağzına bakan yöneticilerin sözlerine inanmamız beklenmemeli”.

Komitede yer alan öğretmenler, bu süreci yaşayan tüm öğretmenlerin kısa zaman içerisinde bir araya gelmeleri için Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Dayanışma Ağı ile iletişim sağlamalarının çok büyük önem kazandığını da belirtiyorlar.

DOĞA KOLEJİ'NİN BORCU ARTIYOR

Doğa Koleji öğretmenlerinin geçen yılın ortasından beri düzensiz bir şekilde maaşlarını almaya çalıştıkları gündeme taşınmış, son dönemlerde ise yaşanan kriz artarak devam etmişti. Kurumda, geçen dönem sonunda işten çıkartılan öğretmenlerin Ağustos ayı maaşlarının yatmadığı, devam eden öğretmenlerin ise dönem başında almış olmaları gereken eğitim-öğretim ödeneklerinin yanı sıra, Cumartesi günleri kursa gelen branş öğretmenlerinin kurs ücretlerinin de ödenmediği biliniyor. Bunlarla birlikte, Eylül maaşının %70’i, Ekim ayının ise tamamının olmak üzere ve bu şekilde devam ederse Kasım ayı maaşlarının da ödenmeyenler listesine dâhil olabileceği konuşuluyor.