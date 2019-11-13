Doğa Koleji’nde kriz büyüyor

Maaşlarının ödenmemesi ve okulun satıldığı iddialarına ilişkin yönetimden açıklama gelmemesi üzerine, veliler bugün Ataşehir’deki Doğa Koleji Genel Müdürlük binası önüne basın açıklaması çağrısı yaptı.

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin okullarında yaşadığı sorunlar artarak devam ederken, okulun farklı kampüslerinden mobing, protesto ve istifa haberleri de geliyor.

Doğa Koleji’nde çalışan öğretmenlerin Eylül ayı maaşlarının %70’inin, Ekim ayı maaşlarının ise tamamının yatırılmamasına tepkiler sürerken, bu duruma son günlerde sürekli dile getirilen, okulun satılacağı hatta satıldığı iddiaları, okullardaki yönetici baskıları ve ödenmeyen eğitim-öğretim ödenekleri de eklendi.

Doğa Koleji’nde kriz giderek büyürken, okulun farklı kampüslerinde öğretmenler iş bırakma ve rapor alma gibi adımlarla eyleme geçti. Veliler de yaşananlara yönelik olarak 13 Kasım Çarşamba günü Ataşehir’de, Genel Müdürlük önünde basın açıklaması çağrısı yaptı.

ÖĞRETMENLER DERSLERE GİRMİYOR

Doğa Koleji genel merkezinden yanıt bekleyen öğretmen ve velilere hala bir açıklama yapılmazken, soL’un ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Kampüsü’nde öğretmenler derslere girmeme kararı aldı. İstanbul Bostancı Kampüsü’nde de bazı öğretmenlerin rapor alıp derslere girmeyerek yaşanan hak gasplarını protesto ettiği bildirildi. Doğa Koleji öğretmenleri kuruma yönelik daha kapsamlı protesto eylemlerine hazırlanırken, Avrupa yakası kampüslerinden istifa eden öğretmenler olduğu haberleri de geliyor.

Kimi okul müdürlerinin ise maaşlarını alamadıkları için derslere girmek istemeyen ve iş yükünü reddeden öğretmenlere yönelik mobbing uyguladığı belirtiliyor. Diğer taraftan öğretmenlerin alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorularına ise yöneticiler tarafından tatmin edici yanıtlar verilmediği öğrenildi.

VELİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

Yaşanan süreç, veli ve öğrencileri de harekete geçirmiş durumda. Kendilerine de herhangi bir açıklama yapılmayan okul velileri, Genel Müdürlük binası önünde tepkilerini göstermeye hazırlanıyor. Veliler, 13 Kasım Çarşamba günü, İstanbul Ataşehir Palladium AVM yanında bulunan Doğa Koleji Genel Merkezi önünde, saat 13.30’da basın açıklaması yapmak üzere buluşma çağrısında bulundu.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı üzerinden bir araya gelen Doğa Koleji Öğretmen Komitesi tarafından okuldaki son gelişmelere ilişkin olarak dün bir açıklama yapılmış, maaşları ödenmeden çalışmaya mecbur edilen, haksız yere işten çıkartılıp Ağustos maaşlarını alamayan ve diğer hakları da gasp edilen öğretmenlerle mağdur olan velilere mücadele çağrısında bulunulmuştu.

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