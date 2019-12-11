Saray'dan Doğa Koleji açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları için eylemlerini sürdürdüğü Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Doğa Koleji’nde maaşları ödenmeyen öğretmenlerin eylemleri velilerin de desteğiyle sürerken Saray’dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında Doğa Koleji ile ilgili "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir" dedi. Kalın, "Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı haftasonu yaptığı açıklamada Doğa Koleji’nde yaşananlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi tarafından yapılan açıklamada Bakanlığın açıklamasının olumlu ancak yetersiz olduğunu belirtilerek sorunu çözecek olanın öğretmenlerin gasp edilen haklarının bir an önce ödenmesi olduğu vurgulanmıştı.



Aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin eylemleri sürerken bugün de veliler Doğa Koleji’nin İstanbul Ataşehir’deki kampüsü önünde oturma eylemi yapmıştı.

