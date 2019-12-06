Doğa Koleji velileri öğretmenlerin yanında: 3 kentte basın açıklaması

Öğretmenlerin uzun süredir maaşlarını alamadığı Doğa Koleji velileri Ankara, İzmir ve Antalya’da öğretmenlere destek olmak amacıyla okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Doğa Koleji’nin Ankara Çukurambar, İzmir Çiğli ve Antalya kampüslerindeki öğrencilerin velileri uzun süredir maaşlarını alamayan öğretmenlere destek olmak amacıyla bugün üç kentteki okulların önünde basın açıklamaları yaptı.

Doğa Koleji Çiğli kampüsü velilerinden basın açıklaması pic.twitter.com/ETOt9NJJ40 — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 6, 2019

Doğa Koleji Antalya Kampüsü velileri de ayakta: Öğretmenlerimizin yanındayız! pic.twitter.com/VVUhm1DA5O — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 6, 2019

Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü velilerinden öğretmenlere destek pic.twitter.com/nYxLxavUY9 — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 6, 2019

Doğa Koleji'nde Topkapı Kampüsü ve Ankara Çukurambar Kampüsü'nde öğretmenler maaşlarını alamadıkları için çarşamba günü iş bırakmıştı. Dün de Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü birinci kademe öğretmenleri maaşlarının ödenmemesi ve okul idaresinin uyguladığı mobbing nedeniyle iş bırakmıştı.

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