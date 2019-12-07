Mücadele sonuç verdi: Bakanlık Doğa Koleji hakkında soruşturma başlattı

Yaklaşık bir yıldır maaşları düzenli yatırılmayan Doğa Koleji’nde haftaiçinde pek çok kampüste öğretmenlerin iş bırakması ve velilerin de harekete geçmesinin ardından MEB tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi MEB’in açıklamasının olumlu ancak yetersiz olduğunu açıkladı. Öğretmenler gasp edilen haklarının bir an önce ödenmesini istiyor.

Birçok kentte şubesi olan Doğa Koleji’nde maaşları yatırılmayan öğretmenlerin mücadelesi sonuç vermeye başladı.

Hafta içinde pek çok kampüste öğretmenlerin iş bırakması ve velilerin de öğretmenlere destek vermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulda yaşananlar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koleji ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve sözkonusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

MEB açıklamasında şöyle denildi:

"Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir. Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır.”

Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği konusunun, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlendiği belirtilen açıklamada "Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır" denildi.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ: MAAŞLARIMIZ ÖDENSİN

Geçen hafta içinde birçok kentte iş bırakan öğretmenlerin ardından Doğa Koleji velileri de önceki gün Ataşehir’deki Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, soL’a yaptığı açıklamada bakanlığın soruşturma başlatmasının okulda öğretmen, veli ve öğrencilerin mücadelesinin bir yansıması olduğunu vurguladı ve “Bir kez daha mücadele edenleri selamlıyoruz” dedi.

Komiteden yapılan açıklamada “Şu anda halen sorun ortada duruyor. Temel sorun Doğa Okulları’nda öğretmenlerin maaşlarının aylardır ödenmemesi ve haftalardır da ödeme taleplerinin ‘satıldı-satılacak’ diyerek geçiştirilmesi. Doğa öğretmenlerinin artık beklemeye tahammülü yok. Eğitimin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığı söyleniyor ama MEB şunu bilmeli ki öğretmenlerin gasp edilen hakları geri verilmeden orada eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürümesi gibi bir şey sözkonusu olamaz.”

Bakanlığın açıklamasında öğrencilerin mağduriyetinin giderileceğinin söylendiğine işaret eden komite “Bu, özel okullar kapandığında devlet okullarına nakil hakkının yasalarda tanımlanması üzerinden söyleniyor. Ancak bu mağduriyetin ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Dönem ortasında, çocukların bir bölümü sınavlara hazırlanıyorlar. Böyle bir durum çocukların mağduriyetini ortadan kaldırmaz, sadece hafifletebilir. Bir başka boyutu bu okullarda çalışan onca öğretmenin mağduriyeti ne olacak? Onların haklarının dile getirilmesi gerek. Buradaki sorunu çözecek tek şey, bir an önce haklarımızın verilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin bir an önce düzenli bir şekilde devam edebilmesi. Daha fazla beklemeye tahammülümüz yok” değerlendirmesi yaptı.