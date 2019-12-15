Doğa Koleji velileri: Açıklama gelene kadar eylemdeyiz

Aylardır öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen ve okulun satıldığı iddialarına ilişkin dün açıklama yapacağını söyleyen Doğa Koleji yönetimi sessizliğini korurken veliler bir kez daha Ataşehir'deki genel merkez binası önünde toplandı. Açıklama yapılana kadar ayrılmayacağını söyleyen veliler, 'Eğitim haktır engellenemez' diyerek yönetime seslendi.

Uzun süredir öğretmenlerinin maaşlarını ödemeyen ve okulun satıldığı iddialarına ilişkin dün açıklama yapacağını söylemesine rağmen sessizliğini koruyan Doğa Koleji yönetimine cevap velilerden geldi.

Okulun Ataşehir merkez binası önünde toplanan veliler, "Eğitim haktır engellenemez", "Veliler burada, Vedat nerede", "Nakil değil okulumuzu istiyoruz" sloganlarıyla yönetime seslendi.

Açıklama yapılana kadar bina önünden ayrılmayacağını söyleyen velilere çevredeki yurttaşlardan da destek verdi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi daha önce Doğa Koleji yönetimine uyarıda bulunarak, "Doğa Koleji yönetiminden bugün yapılacağı söylenen açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın yapılmaması ya da açıklamada öğretmenlerin ve diğer çalışanların birikmiş ödemelerine dair bir şey söylenmemesi durumunda, öğretmenler ve diğer çalışanların iş bırakma hakkı vardır. Tüm Doğa Koleji öğretmenleri ve emekcilerini el konulan haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" mesajını paylaşmıştı.