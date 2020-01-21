İncirlik Üssü'nde çalışan işçilerin yarısı işten çıkarılıyor

Türk Harb-İş Sendikası, İncirlik üssünde ABD'li VECTRUS şirketinin 424 işçinin işten çıkarılacağını sendikaya bildirdiğini açıkladı.

ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nde çalışan 890 işçiden 424'ü işten çıkarılıyor.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, yabancı askeri işyerleri 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri öncesinde ABD’li işveren VECTRUS Systems Corporation’un 424 işçinin iş akdinin feshedileceğini sendikaya bildirdiğini açıkladı.

Adana Şube Hizmet Binası’nda basın açıklaması yapan Akalın, VECTRUS Systems Corporation’un, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan sendikalı işçilerle ilgili iş akdi feshinin 20 Şubat 2020 tarihinde tamamlanacağının bildirildiğini belirterek, “İşveren tarafından 32 bayan 392 erkek olmak üzere toplamda 424 kişinin işten çıkarılacağı bilgisi verildi. Biz Sendika olarak bu durumun kabul edilemez olduğunu işverene ilettik. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu bir yerde 424 kişinin iş akdinin sonlandırılması toplu işçi kıyımına işaret ediyor” dedi.

31 Mart 2020 tarihinde söz konusu işyeri için yeni bir Toplu İş Sözleşmesi sürecine girileceğini hatırlatan Akalın, ABD’li işverenin TİS görüşmeleri öncesi işten çıkarma tutumunun sözleşme görüşmelerinin seyrini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Akalın, “ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak büyük işçi hareketi başlatabileceğimizi Sakarya'da yaptığımız eylemlilik kararıyla gösterdik. Karardan vazgeçilmemesi halinde TİS görüşmelerinin çok sert geçeceğinin bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Akalın açıklamasında şirket yetkililerinin kendilerine "ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz" dediğini aktardı.