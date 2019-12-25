AKP'nin 'kapatırız' dediği İncirlik'in projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek

ABD Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın 'Gerekirse kapatırız' iddiasında bulunduğu İncirlik Üssü dahil, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketin üstleneceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Adana’daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstleneceğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi. Değerlendirme sonucu Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.

Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Projeleri üstlenecek olan şirketlerin adları şu şekilde: Aytekin Serol İnşaat Taahhüt Mühendislik Anonim Şirketi (Adana), Emta İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Ankara), Bor İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adana), Kuryapı Sağlık Ürünleri Gıda İnşaat (Adana), Santes Uluslararası Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İstanbul), Serka Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi (İstanbul), Set Dış Ticaret Sanayi Petrol Taşımacılık Atık Tesisleri Bilişim ve İnşaat Limited Şirketi (Adana).

ERDOĞAN 'GEREKİRSE KAPATIRIZ' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında, ABD Kongresi'deki "Ermeni Soykırımı" kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD'den Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı gelmesi durumunda İncirlik ve Kürecik'in gündeme gelebileceğini belirtmişti.