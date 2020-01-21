İmamoğlu: Her gün bir başka bakan ‘kanal uzmanı’ oluyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’la ilgili açıklamaları hakkında ‘Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, 'kanal uzmanı' oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarına ilişkin “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, 'kanal uzmanı' oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” dedi. İmamoğlu İstanbulluları Kanal İstanbul projesinin imar planlarına karşı itiraz başvurusu yapmaya çağırdı.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’la ilgili “Her konuda birçok faydası var, bütçe açısından makul, finansman olarak risk yok” sözlerini değerlendirdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” diyen İmamoğlu, bu sürecin zararlarını anlatmaya ve hukuki haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

AYIN 30'UNA KADAR PLANLARA İTİRAZ EDİLECEK

İmamoğlu “Bu, bazen mahkemeye vermek olacak, bazen itiraz dilekçeleri vermek olacak. Ayın 30’una kadar ‘planlara itiraz sürecinde’ ben İstanbul halkını, itiraz etmeye, vakti olan, sürece dair katkı sunmak isteyen herkesi Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliklerine itiraz etmeye davet ediyorum. Bu ayın sonu, son günü. Sonra da mahkeme süreçleri başlayacak. Bunun meclis boyutu var. Hukuksal anlamda hangi zemin var ise o zeminde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Kanal İstanbul projesinin sadece kişisel faydaları olduğunu onun dışında kamuya hiçbir faydasının bulunmadığını söyleyen İmamoğlu “Birileri sadece para gözüyle bakabilir ki öyle de bir karşılığı yok bu projenin” dedi.

