HDP'liler aleyhine ifade veren Ayverdi tahliye edildi

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz aleyhine ifade veren Hicran Berna Ayverdi, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davadan tahliye edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz hakkında ifade veren Hicran Berna Ayverdi’nin, ifadesinin ardından "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davadan tahliye edildiği ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Hicran Berna Ayverdi, Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı açıklandıktan sonra seçime 11 gün kala, 20 Mart 2019'da bulunduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi'nde "Mızraklı'nın bir örgüt mensubunu tedavi ettiği" yönünde, seçime 4 gün kala Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Yılmaz hakkında ise "örgütün hukuk komisyonunda yer aldığı, taş atan çocukların tahliye edilmesi için mücadele verdiği" yönünde ifade vermişti.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ayverdi hakkında, Mızraklı ve Yılmaz aleyhine verdiği ifadenin ardından "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yargılandığı davanın 5 Eylül 2019'da görülen duruşmasında, "Mevcut delil durumu, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak" tahliye edilmesine karar verildi.

Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalandığı belirtilen Ayverdi, 3 yıl sonra ilk kez seçime 11 gün kala Selçuk Mızraklı, 4 gün kala ise Keziban Yılmaz aleyhine ifade vermişti.