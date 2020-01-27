Depremzedeleri ziyaret eden Diyanet Başkanı: Ölüme her an hazır olmamız lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, 'Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Bu hepimizin başına gelebilir' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına "taziye" ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde “Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” ayetini hatırlatan Erbaş, “Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Biraz önce birlikte oturup yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla depremle birlikte hep birlikte birkaç saniye içerisinde toprağın altında olabiliyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir" ifadesini kullandı.

Erbaş, şunları söyledi:

“Depremden, diğer afetlerden alacağımız dersler var. Rabbim ders almayı hepimize nasip eylesin, vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar şehittir. Hükmi şehit diye bir ifade vardır. Depremde, yangında, selde, bu tür afetlerde hayatını kaybeden, denizde boğulan, bütün bunlar hükmi şehittir, hükmen şehittir. Geride kalan kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak nasip olur inşallah.”