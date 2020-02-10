Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus heyetiyle yapılacak İdlib görüşmesine ilişkin 'Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada İdlib'deki çatışmalara ve Rusya'yla yapılacak görüşmeye dikkat çeken Çavuşoğlu, "İlk görüşmede öneriler oldu, bir mutabakat sağlandı. İdlib'de ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli" dedi.

Çavuşoğlu, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı" diye konuştu.