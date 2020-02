'İdlib'e harekat başladı' iddiası

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türk-Rus heyetlerinin İdlib konulu toplantısı öncesi TSK ile birlikte Suriye ordusuna karşı İdlib operasyonunun başladığını iddia etti.

"Serakib ve Nayrab köyüne ilerleyen TSK birliklerinin görüntüleri" şeklinde video paylaşan ÖSO mensupları, ÖSO'nun TSK'ye ait zırhlı araç kullanacaklarını öne sürdü.

TRT Arapça da, "Tanklar, birlik gemileri, zırhlı araçlar, mühimmat ve özel kuvvetler de dahil olmak üzere 300'den fazla askeri araçtan oluşan bir Türk konvoyu, Suriye sınırında konuşlanan Türk kuvvetlerini güçlendirmeye gidiyor" duyurusunu yaptı.

TRT Arapça muhabirinin, TSK'nin Suriye Ordusu'nu vurduğunu iddia ettiği bir video da paylaşımlar arasında yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşme yapacak.

SNA and Turkish army moving to Saraqib and Nayrab fronts pic.twitter.com/bGQc8jv5AA

— Abdurrahman (@Abdurahmanhrk) February 10, 2020